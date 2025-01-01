Best buffet in Old Fourth Ward, Atlanta, GA.

Caribbean Buffet: Best Buffet in Atlanta, GA

Featured

View menu
Grilled Salmon

Grilled Salmon

Brown Stew Oxtail

Brown Stew Oxtail

Stew Chicken Gravy (extra)

Stew Chicken Gravy (extra)

Vegan Plate

Vegan Plate

Stew Chicken

Stew Chicken

Double Doubles

Double Doubles

Island Buffet: Caribbean and Jamaican Delights

Island Buffet: Caribbean and Jamaican Delights

Indulge in our flavorful buffet spread. Enjoy Caribbean jerk chicken, creamy curry, and fresh pasta. Our buffet offers a variety of vegetarian, gluten-free, and vegan options. Perfect for catering events or a casual dining experience. Visit our bar & grill for a satisfying buffet feast.
Convenient Delivery and Pickup Options for Caribbean and Jamaican Cuisine

Convenient Delivery and Pickup Options for Caribbean and Jamaican Cuisine

Satisfy your Caribbean and Jamaican cravings with our convenient delivery and pickup options. Enjoy our flavorful jerk chicken, savory curry, and more from the comfort of your home. Indulge in our buffet or savor our vegetarian and gluten-free options. Order now for a delicious feast!

Our location

Map of Miss Conduck in Atlanta, GA
Miss Conduck

Atlanta, GA

Address
357 Edgewood Ave SE Atlanta, GA 30312
Contacts
(404) 343-1808 info@missconduck.com
Loading today's hours...
Order Now
Order with App Order online